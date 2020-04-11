الجيش الأميركي يفعل منظومات "باتريوت" وضد الصواريخ القصيرة بالعراق

ذكر مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة نشرت أنظمة جديدة للدفاع الجوي في العراق لحماية قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قواعدها على الأراضي العراقية.
وأكد المسؤولون في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" أنه تم نشر أنظمة "باتريوت" الصاروخية ومنظومتين أخريين للصواريخ قصيرة المدى في قاعدة "عين الأسد" التي تعرضت لقصف صاروخي من قبل الحرس الثوري الإيراني في يناير الماضي، وكذلك في القاعدة العسكرية بأربيل.
بالإضافة إلى ذلك تم نشر صواريخ في معسكر التاجي الذي تعرض لقصف صاروخي في وقت سابق أيضا.
وكشف المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الولايات المتحدة كانت تعمل على نقل الصواريخ إلى العراق خلال الأشهر الأخيرة لتوفير الحماية للقوات الموجودة في قواعدها هناك.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران وجماعات مسلحة متحالفة معها بشن هجمات صاروخية تصاعدت مؤخرًا على قواتها في العراق.
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