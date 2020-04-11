عبود: شمولية الموازنة باءت بالفشل والنقابات تفلسف تمويل نفسها من جيوب العباد

ركّز الوزير السابق ​فادي عبود​، على أنّ "أحد الأسرار النوويّة في ​لبنان​ حجم ​الضرائب​ الّتي يدفعها اللبناني لغير ​الدولة اللبنانية​، نقابات وصناديق تعاضد على أشكالها"، لافتًا إلى أنّ "في بلاد العالم الحر الّذي يطبّق توصيات "​منظمة التجارة العالمية​" يُمنع جباية ضرائب إلّا من الدولة". ورأى أنّ "شموليّة ​الموازنة​ باءت بالفشل والنقابات تُفلسف تمويل نفسها من جيوب العباد".

وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "لا يكفي مجرّد التمنّي من ​المصرف المركزي​ إعادة الأموال الّتي تمّ تحويلها إلى الخارج، ولا يكفي تعميم من المصرف المركزي لتمويل المعاشات والمصاريف التشغيليّة للمصانع".