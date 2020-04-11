دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters نيوزيلندا تأمر بوضع المواطنين العائدين في الحجر الصحي

سيدني (رويترز) - تبدأ نيوزيلندا نقل المواطنين إلى حجر صحي إلزامي بدءا من يوم الجمعة لدى عودتهم من الخارج لتصعد بذلك الجهود التي تبذلها لإبطاء انتشار فيروس كورونا خلال الإغلاق العام للبلاد والذي يستمر أربعة أسابيع.

وبدأت إجراءات العزل العام في البلاد في أواخر مارس آذار في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه خمسة ملايين نسمة كما أُعلنت حالة الطوارئ لوقف انتقال المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن "لن يذهب أحد إلى المنزل. سيذهب كل شخص إلى منشأة (توافق عليها الحكومة)"، وأضافت أن قضاء 14 يوما في منشأة توافق عليها الحكومة مطلب أساسي من جميع المسافرين الأجانب.

Advertisements

وقالت في إفادة إعلامية في ولينجتون يوم الخميس "لو تسلل شخص واحد وأدخل الفيروس يمكن أن نرى انفجارا في عدد الحالات، كما لاحظنا مع بعض من تجمعاتنا الأكبر".

وأضافت أردين أن مجلس الوزراء سيقرر ما إذا كان سيمدد قيود الإغلاق العام في 20 أبريل نيسان قبل يومين من موعد انتهائه.

(إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير سها جادو)