شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين المتوقعة خلال الموازنة الجديدة نحو 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار و115 مليون خلال السنة الجارية، بزيادة قدرها 33 مليار و885 مليون جنيه، وشهدت مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة قفزة كبيرة خلال آخر 5 موازنات، حيث سجلت زيادة قدرها 109 مليار و487 مليون جنيه.

ونستعرض فيما يلى تطور مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين على مدار 5 موازنات بدءً من موازنة عام 2016/2017 وحتى مشروع موازنة العام المالى 2020/2021:

1- بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2016/2017 نحو 225 مليار و513 مليون جنيه

2- بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2017/2018 نحو 240 مليار و54 مليون جنيه

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3- بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2018/2019 نحو 266 مليار و91 مليون جنيه

4- بلغت مُخصصات الأجور فى موازنة 2019/2020 نحو 301 مليار و115 مليون جنيه

5- بلغت مخصصات الأجور فى مشروع موازنة 2020/2021 نحو 335 مليار جنيه

وبلغت مُخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية بمشروع موازنة العام الجديد نحو 251 مليار و44 مليون جنيه، منها 86 مليار و325 مليون جنيه للوظائف الدائمة، و6 مليارات و36 مليون للوظائف المؤقتة، و105 مليارات و129 مليون جنيه مكافآت، منها بدل المهن الطبية والذى بلغ 5 مليارات و7 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و299 مليون جنيه عن مُخصصات العام المالى الجارى التى بلغت نحو 2 مليار و708 مليون جنيه، مُحققة نسبة زيادة قدرها 84.9%، وهى أعلى نسبة زيادة فى الباب الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة بدل المهن الطبية.