نيويورك: دفن بقبور جماعيّة لضحايا كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail، أمس الجمعة، إن السلطات المختصة في مدينة نيويورك الأمريكية، بدأت دفن ضحايا فيروس كورونا في قبور جماعية.
ونشرت الصحيفة البريطانية مساء أمس صورا وشريط فيديو لمقبرة جماعية تم حفرها في جزيرة هارت بنيويورك، وهي جزيرة كانت تستخدم منذ أكثر من 150 سنة كمقبرة للفقراء.
وأضافت أن هناك مئات من سكان نيويورك يموتون كل يوم في بيوتهم أو في الشوارع، لكن السلطات لا تسجل وفياتهم كحالات وفاة بكورونا حتى عندما تبدو عليهم أعراض مرض "كوفيد-19"، ما يثير الشبهات حول إمكانية تعتيم السلطات على العدد الحقيقي لضحايا الوباء.
وفي 2 من الشهر الجاري، حجزت السلطات الأمريكية 100 ألف كيس بلاستيكي لنقل جثث المتوفين احترازا لتنامي عدد حالات الوفاة بسبب وباء كورونا.
يذكر أن حصيلة الوفيات بكورونا في ولاية نيويورك قد تجاوزت 5 آلاف حالة، فيما إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم الولايات المتحدة تعدى 87 ألف حالة.
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