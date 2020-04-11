عمان ترحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

السبت 11 أبريل 2020

رحبت سلطنة عمان بإعلان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن اعتبارا من 9 أبريل الحالي ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وذلك لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.



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وطالبت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته / العمانية / بالبناء على هذه الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسيّة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

وأعربت السلطنة عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة ودعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل يحقق السلام والأمن في اليمن