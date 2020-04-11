شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت إلى 133 والان مع التفاصيل

السبت 11 أبريل 2020 أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 133 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الجمعة، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 993.

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