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مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن مساعد سليماني

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 أبريل 2020

عرضت الولايات المتحدة، الجمعة، ما يصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات عن محمد الكوثراني أحد كبار القادة العسكريين بكتائب حزب الله في العراق والذي كان مساعدا للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، والذي قتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد في يناير/كانون الثاني.

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلان هذه الجائزة إن الكوثراني "تولى مسؤولية بعض التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران" والتي كان ينظمها سابقا سليماني.

 

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وأضافت في بيان: "بهذه الصفة كان يسهل تحركات الجماعات التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية والتي قمعت بشكل عنيف الاحتجاجات وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية، وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع".

 

وقالت الوزارة إنها تعرض هذا المبلغ مقابل الحصول على معلومات بشأن أنشطة وشبكات ومساعدي الكوثراني، في إطار جهود لتعطيل "الآليات المالية" لحزب الله الذي مقره لبنان.

 

ووصفت الولايات المتحدة الكوثراني في 2013 بأنه إرهابي عالمي، واتهمته بتمويل جماعات مسلحة في العراق.

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