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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الامريكي يقر مساعدات طبية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، كبار مسؤولي الإدارة بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا المستجد بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى.
وتشمل المساعدات قيام العسكريين الأمريكيين في البلاد بتقديم خدمات العلاج عن بعد، والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية وإمدادات في مجال النقل.
وفي أحدث حصيلة للفيروس، أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز عتبة الألفي حالة وفاة خلال 24 ساعة جراء كورونا، وذلك عقب تسجيلها 2108 وفيات إضافية خلال يوم، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
كما تخطى عدد الإصابات حاجز الـ500 ألف حالة، وسجلت الولايات المتحدة في الإجمال 18.586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حد كبير من حصيلة الوفيات التي سجلتها إيطاليا.
وفي وقت سابق مساء الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن السلطات في الولايات المتحدة أجرت أكثر من مليوني فحص لفيروس كورونا، وتعمل حاليا على استراتيجية لإنقاذ حياة الأمريكيين من الوباء.
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