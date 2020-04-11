الإمارات ترسل طائرة تحمل مساعدات طبية لأوكرانيا

السبت 11 أبريل 2020

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 11 طنا من المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي بها، وذلك لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



تأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي الفيروس، وتعزيزا للجهود العالمية للحد من انتشاره.

وفي هذا الصدد، قال سالم أحمد سالم الكعبي سفير الإمارات لدى أوكرانيا: "يأتي إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى أوكرانيا كبادرة مع الدول التي تتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد وإظهار التضامن مع أولئك الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار الفيروس" .

وأضاف الكعبي أن هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكدا وقوف الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب أوكرانيا وشعوب العالم كافة للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

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وأشار إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 113 مواطنا أوكرانيا من دولة الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.

وتأتي هذه المساعدات استكمالا لمسيرة الدعم التي تقدمها دولة الإمارات إلى الدول في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أرسلت، الأربعاء، طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أرسلت الإمارات في اليوم ذاته طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وأرسلت أيضا طائرة محملة بأطنان من الإمدادات والمساعدات الطبية إلى حكومة أرض الصومال لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أرسلت الإمارات طائرة مساعدات طبية إلى إيطاليا تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية.

وضمت المساعدات لإيطاليا 500 ألف زوج من القفازات و60 ألف غطاء طبي، بالإضافة إلى 20 ألف قناع و6 آلاف مطهر، حيث يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي.