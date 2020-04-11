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صدى كبير وأشادة واسعة بالمساعدة التي قدمتها الإمارات لكولومبيا لمواجهة كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 أبريل 2020

حظيت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لدولة كولومبيا بإشادة واسعة في الأوساط المحلية، وفق ما ذكر سفير الإمارات سالم راشد العويس .

 

وقال العويس، أن العطاء الإماراتي وللمساعدات التي وصلت كولومبيا لاقت صدى كبير وإشادة من كافة المستويات .

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أرسلت دولة الامارات طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة /كوفيد- 19/.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

 

وبحسب وكالة وام، قال سفير الإمارات لدى كولومبيا، سالم راشد العويس، "يأتي إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى كولومبيا تعزيزاً لإيمان بلادنا بتقديم المساعدات الحيوية عند الحاجة وإظهار التضامن مع أولئك الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/".

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