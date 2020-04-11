البنك الأفريقي للتنمية ينظم مسابقة تهدف إلى إيجاد حلول لمكافحة فيروس كورونا

المناطق _ أبيدجان

ينظم البنك الأفريقي للتنمية مسابقة مفتوحة للمؤسسات والمنظمات والحكومات الأفريقية حول مشاريع قابلة للتمويل المصرفي من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح البنك في بيان أصدره اليوم، أن المسابقة التي تدوم 72 ساعة، تهدف إلى تطوير حلول سريعة وناجحة لمكافحة وباء كورونا، وسيعمل البنك على التمويل المصرفي للمشاريع الناجحة والقابلة للتنفيذ سريعا.

وأفاد منسق استراتيجية التشغيل من أجل الشباب في أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية تابيرا موزيرا، أن هذه المسابقة تعد بمثابة الاستجابة من البنك إزاء تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي.

وأشار موزيرا إلى أنه يمكن للمشاركين تقديم أفكار في المجالات المتصلة بالصحة العمومية والوبائية والسكان الأكثر هشاشة والمؤسسات والاقتصاد والمجموعات السكانية والتعليم والترفيه والدعم الحكومي والبيئة والطاقة والأمن الغذائي كما يمكنهم اختيار موضوع خاص بهم .

وبنك التنمية الأفريقي هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، وتأسس عام 1964، حيث كان يتخذ من العاصمة التونسية مقرا له، إلى أن تم نقله إلى مدينة أبيدجان بساحل العاج مؤخرا.