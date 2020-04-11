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10 ملايين دولار مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله الإرهابي في العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

10 ملايين دولار مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله الإرهابي في العراق

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي لمن يوفر معلومات عن أحد قادة حزب الله الإرهابي في العراق، يدعى "محمد كوثراني" الذي يعد أحد مساعدي رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بالعراق مطلع العام.

 

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وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلانها عن المكافأة أن كوثراني قد تسلم بعض التنسيق السياسي للجماعات المسلحة المدعومة من إيران ، والتي كان ينظمها سليماني سابقا.

 

وتابعت الخارجية "بهذا الإطار، يقوم كوثراني بتنسيق مهام الجماعات العاملة خارج نطاق تحكم الحكومة العراقية، والتي قامت بقمع المظاهرات والاعتداء على البعثات الدبلوماسية الأجنبية والانخراط في أنشطة إجرامية واسعة النطاق".

 

وأضافت الوزارة أنها توفر المكافأة لمن يمنح معلومات تتعلق بنشاطات كوثراني وشبكة اتصالاته ومعاونيه كجزء من الجهود الساعية إلى كبح الميكانيكية المالية لحزب الله اللبناني الإرهابي

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