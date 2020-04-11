الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين بدون طيار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، فجر السبت، إسقاط طائرتين تركيتين بدون طيار، تزامنتا في الهجوم على منطقتي ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس والعزيزي.



وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة جنوبي طرابلس، بينما قامت بإسقاط طائرة أخرى حاولت قصف تمركزات الجيش الوطني في منطقة العزيزية.

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والأحد الماضي، استهدفت طائرة تركية مسيرة، الأحد، طائرة شحن تابعة للجيش الوطني الليبي، كانت تحمل مساعدات طبية لمستشفيات المنطقة الغربية.

وأطلقت الطائرة نيرانها على منازل المدنيين بمنطقة الغرارات شرق ترهونة شمال غرب ليبيا.