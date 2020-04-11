شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يؤكد أن بلاده قادرة على التصدي لأي تحديات تواجهها بالتلاحم والتعاون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات امس أن بلاده قادرة على التصدي لأي تحديات تواجهها بالتلاحم والتعاون.



جاء ذلك خلال أول اجتماع عن بعد للجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء تشكيلها ووضع مهامها الثلاثاء الماضي.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "إن الإمارات وطن الجميع (مواطنين ومقيمين) ونحن قادرون على التصدي لأي تحديات تواجهنا بالتلاحم والتعاون".

وأضاف: "إننا نحرص وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية في المرحلة الحالية على توثيق تجربتنا الوطنية وسيذكر التاريخ الدور الاستثنائي للجهات المختلفة والعاملين بها والمتطوعين، وما قدموه من تضحيات وجهود لتخطي الظروف الراهنة".

وتابع القول: "نحن اليوم أقوى بتكاتفنا.. وتعاون شعبنا.. وتآزر كل المقيمين معنا في استمرارية الأعمال والتحلي بالمسؤولية للحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة القاطنين فيه".

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل الاجتماع، بأعضاء اللجنة، مؤكدا ضرورة تعزيز وتضافر جهود الجميع في ظل أهمية المرحلة الحالية الاستثنائية التي يمر بها العالم ودولة الإمارات خلال مواجهة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

واستعرضت أجندة الاجتماع المهام والمسؤوليات المعتمدة للجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات وتطورات الأوضاع ودعم جهود العاملين في مختلف الجهات وتكاتف الأدوار وتكاملها تحت قيادة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومتابعة احتياجات ومتطلبات توفير الحماية والسلامة للجميع.

Advertisements

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى ضرورة تطوير إطار واضح ومتسق لتنظيم التطوع في الدولة، وكذلك تطوير منصة "متطوعين. إمارات" لتكون منصة مرنة تستوعب جميع احتياجات المجتمع في القطاع التطوعي بالدولة، مؤكداً أهمية حملة "الإمارات للتطوع" التي تسهم في تبني ودعم المتطوعين على مستوى الدولة.

ولفت إلى أهمية متابعة ورصد آراء الجمهور وفتح قنوات التواصل مع جميع فئات المجتمع بما يدعم رؤية القيادة والعمل كذلك كفريق واحد لدعم أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.

وحملة "الإمارات تتطوع" هي الحملة الوطنية لتبني ودعم المتطوعين على مستوى الدولة، بالتعاون مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والتطوعية والخاصة، وتهدف إلى تسخير مهارات ومواهب أفراد المجتمع لحماية والحفاظ على صحة الفئات الأكثر تأثرا فيه، وتتيح الحملة للمتطوعين نوعين من التطوع؛ هما التطوع الميداني والتطوع الافتراضي.

وتعكس الحملة تكاتف الجميع لدعم أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، حيث تشمل الجهات المشاركة في وزارات ومؤسسات وشركات.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات.

وتهدف اللجنة إلى تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الإمارات خلال الأزمات، وبالتعاون مع كل الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعلنت إجراءها أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين، على فئات مختلفة من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليصل الإجمالي إلى 2990.