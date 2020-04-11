محمد بن زايد وآبي أحمد يبحثان جهود مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، امس، الجهود المشتركة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.

وتناول الجانبان خلال الاتصال الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات وإثيوبيا وآليات تعاملهما مع تحدي انتشار الفيروس وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وآبي أحمد الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للسيطرة على الوباء والحد من تداعياته وآثاره على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.

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وفي وقت سابق ، أعلنت الإمارات عن إجراء أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى ارتفاع مجموع الحالات المسجلة إلى 3360 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، ليرتفع عدد الوفيات في الإمارات إلى 16 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 150 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 418 حالة.