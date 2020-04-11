الإمارات والصين تبحثان التعاون المشترك لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ونظيره الصيني وانج يي مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسبل تعزيز التعاون الدولي المشترك لمواجهة تداعيات انتشار هذا الوباء.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بحث الجانبان، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة ومنها الطاقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الصين أصبحت اليوم نموذجا للأمل، وليس فقط النجاح في مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد بالتدابير الناجعة التي اتخذتها الصين في التعامل مع انتشار الفيروس، والتعاون الكبير الذي أظهره الشعب الصيني مع حكومته والاستجابة المتميزة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها.

وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التعاون بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات للتعامل مع فيروس كورونا، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لعلاج المصابين.

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وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي تجسيدا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما وتعاونهما المستمر بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وفي هذا الصدد، أثنى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على حرص الصين على دعم ومساعدة مختلف دول العالم للتغلب على تداعيات "كورونا".

وأكد الحرص على تعزيز قنوات الاتصال بين البلدبن ومختلف دول العالم والعمل الدولي المشترك لتعزيز خطط الاستجابة الإنسانية لتداعيات هذا الفيروس في مختلف أنحاء العالم.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أن الظروف الصعبة التي يواجهها العالم اليوم ستمضي، قائلا: "سننجح جميعا في تجاوزها وتجربة الصين خير مثال على ذلك".

وأضاف أن "التعاضد والتكاتف بين الجميع قادة وحكومات وشعوبا سيمكننا من تجاوز هذا التحدي والمضي قدما في مسيرتنا لتحقيق الرخاء والتنمية والاستقرار للشعوب".

وأكد أن الإمارات والصين تربطهما شراكة استراتيجية شاملة وعلاقات قوية تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، وأن هناك حرصا مستمرا على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.