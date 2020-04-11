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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برج القاهرة يوجه رسالة ضد كورونا
السبت 11 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
وجهت السلطات المصرية رسالة تضامن إلى حكومات وشعوب العالم، عبر إضاءة أشهر معالم العاصمة المصرية "برج القاهرة" بعبارات تضامنية وتوعوية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضيئت واجهة برج القاهرة بعبارات توعوية تحث شعوب العالم على ضرورة البقاء في المنزل وحماية أنفسهم والآخرين من انتشار العدوى بالفيروس القاتل، الذي أصاب نحو 211 دولة حول العالم.
وظهرت العبارات باللغتين العربية والإنجليزية، من بينها "احم نفسك"، "ابق في المنزل"، "كن آمنا"، بهدف التضامن مع حكومات العالم في الإجراءات الوقائية التي أعلنتها لمواجهة فيروس "كوفيد – 19" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء.
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