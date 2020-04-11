4133 إصابة جديدة بـ "كورونا" في ألمانيا و171 حالة وفاة

أشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في المانيا إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 4113 حالة، اليوم السبت، إلى 117658 حالة.
وكان هذا أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها، أمس الجمعة، وبلغت 5323 حالة، فيما يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.
وارتفعت عدد حالات الوفاة في المانيا 171 إلى 2544 حالة.
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