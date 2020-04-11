اللواء ابراهيم ببرقية تهنئة للعسكريين بعيد الفصح: الامن العام سيبقى حاضرا الى جانب شعبه في هذه المحنة

وجه المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ تهنئة الى عسكريي المديرية لمناسبة حلول ​عيد الفصح​ المجيد.

وقال اللواء ابراهيم في برقية التهنئة: اتوجه اليكم والى عائلاتكم بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد الفصح المجيد، آملاً أن يحل العيد في العام المقبل وقد خرج ​لبنان​ متعافياً من أقسى محنة شهدها في تاريخه الحديث على مستويي جائحة كورونا، و​الوضع الاقتصادي​ والنقدي البالغ الصعوبة.

وأشار اللواء ابراهيم الى ان هذا العيد، على ما يلفه من خوف، سببه ​فيروس كورونا​، وعلى ما فيه من مآسٍ اجتماعية جراء الوضع الاقتصادي، إلا أنه فرصة للوقوف مع الذات وأمامها لاستعادتها وتنقيتها من كل ما شابها من رواسب. واشار الى انه في ظل هذه الظروف، ادعوكم الى الاستمرار في تنفيذ المهمات الموكلة اليكم على المستويات الامنية والاجتماعية والادارية، بكل اخلاص وتضحية وتفان. مع التأكيد ان ​الامن العام​ سيبقى من خلالكم حاضرا الى جانب شعبه في هذه المحنة، كما الى جانب المقيمين على ارضه، وتقديم المساعدة ضمن الامكانات المتوافرة. كما إننا مدعوون للانخراط في سائر مبادرات التعاضد والتعاون الاجتماعي دفاعا عن ​الانسان​ وسلامته وصحته ووجوده .

ولفت اللواء ابراهيم الى انه في هذه المناسبة ايضا، اتوجه بالتهنئة الى كل الذين يقفون معكم في خط الدفاع الاول، واخص الاطباء والممرضين، الذين يسطّرون أنبل التضحيات من أجل حماية الإنسان.