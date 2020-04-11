بدء تنفيذ قرار عزل بشري منذ السادسة من صباح اليوم

بدأ منذ السادسة من صباح اليوم، تنفيذ قرار عزل بشري الصادر عن البلدية، من قبل القوى الأمنية، ومنع الدخول والخروج إلى المدينة. وسيتم اليوم إجراء فحوص "PCR" بأعداد ستصل إلى حوالى الـ500 فحص، وسيكون على رأس اللائحة أصحاب المؤسسات التجارية والصيدليات والعاملون فيها.
وكان رئيس بلدية بشري فريدي كيروز قد قرر عزل المنطقة، بحيث يُمنع الدخول إليها أو الخروج منها، مع فرض الحجر التام فيها، بعد تسجيل ستّ حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، ليتخطى عدد الإصابات فيها الخمسين، من أصل 609 حالات على مستوى لبنان.
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