سلطات كوبا: الحصار الأميركي يزداد قسوة وفتكا والنظام الصحي هو الأكثر تضررا

شدّد مدير العلاقات الدوليّة في وزارة الصحّة الكوبية، نيستور ماريمون، على أنّ "الحصار الاقتصادي والمالي من جانب ​الولايات المتحدة الأميركية​ هو تاريخيًّا نظام العقوبات الأكثر ظلمًا وشدّة والأطول مدّة".

وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ "من دون شكّ، فإنّ النظام الصحّي هو الأكثر تضرّرًا، لأنّ هذا يؤثّر على صحّة السكّان ورفاهيّة شعبنا"، لافتًا إلى أنّ "الحصار يصبح أكثر قسوة وفتكًا ممّا كان عليه في الأوقات العاديّة".

وكانت قد أشارت الحكومة الكوبيّة في وقت سابق، إلى أنّ شحنةً من الأقنعة وأجهزة التنفّس وأدوات الفحص الّتي قدّمها مُؤسّس مجموعة "علي بابا" الصينيّة، لم تصل إلى كوبا، ذلك أنّ الشركة الأميركيّة الّتي كان مفترضًا أن تنقلها كانت متخوّفة من العقوبات الّتي فرضتها ​واشنطن​.