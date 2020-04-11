وزراء الطاقة بمجموعة العشرين لم يتوصلوا إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط

لم يتمكّن وزراء الطاقة في دول "​مجموعة العشرين​"، من الاتّفاق على خفض لإنتاج ​النفط​. وتضمّن البيان الختامي الّذي صدر في نهاية قمّة افتراضيّة استضافتها ​السعودية​، التزاماتٍ بالتعاون المستقبليّ في مكافحة فيروس "كورونا" المستجدّ، لكنّه لم يتطرّق إلى موضوع خفض الإنتاج.

وأكّد الوزراء في البيان المشترك، "أنّنا نلتزم بضمان أن يَستمرّ قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملة وفعّالة للتغلّب على "​كوفيد 19​" وتعزيز الإنتعاش العالمي اللّاحق"، ولفتوا إلى "أنّنا ملتزمون العمل معًا بروح من التضامن، بشأن إجراءات فوريّة وملموسة لمعالجة هذه المسائل خلال ​حالة الطوارئ​ الدوليّة غير المسبوقة. كما أنّنا ملتزمون اتّخاذ كلّ الإجراءات الضروريّة والفوريّة لضمان استقرار سوق الطاقة".