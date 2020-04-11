ترامب أمر وزراء أميركيين باتخاذ تدابير لمساعدة إيطاليا على التصدي لـ"كورونا"

أَمَر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في مذكّرة للعديد من الوزراء ب​الإدارة الأميركية​، بالقيام بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة ​إيطاليا​ على التصدّي لفيروس "كورونا" المستجد، من بينها قيام العسكريّين الأميركيّين في البلاد بتقديم خدمات العلاج عن بُعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانيّة وإمدادات في مجال النقل.

وكانت قد سجّلت إيطاليا 18,849 حالة وفاة بسبب "​كوفيد 19​"، وهو المرض الناجم عن ​فيروس كورونا​ وهو ما يزيد عن أي دولة أخرى، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 147 ألفًا و577 حالة، بما يمثّل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا.