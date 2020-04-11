الصحة الكويتية: شفاء 10 مصابين بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 133

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح "شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 133 حالة".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "حالات الشفاء تعود إلى ستة مواطنين كويتيّين وأربعة مقيمين"، لافتًا إلى أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس "كورونا"، وسيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
وكانت قد أفادت وزارة الصحة الكويتية يوم أمس بتسجيل 83 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجّلة في البلاد إلى 993.
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