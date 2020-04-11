شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "إسكان البرلمان" يطلب زيادة الاعتمادات المالية لمياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز القومى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمخصصات المالية المخصصة لأعمال الصيانة الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى أيضا، مؤكدا أن الصيانة الدورية من أبرز الموضوعات التى يجب إلقاء الضوء عليها للحفاظ على الطاقة الإنتاجية لهذه المحطات واستمرارها فى العمل بنفس الكفاءة والقدرة الإنتاجية.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سبق وأن طالبت بضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لجهاز مياه الشرب، خاصة وأن هناك كما يقرب من نصف طلبات النواب فى دوائرهم تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحى مما يستوجب أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية مطالب النواب بشأن الدوائر، خاصة وأن قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب من القطاعات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهم وأبرز القطاع الخدمية على مستوى الجمهورية.

وشدد أمين سر اللجنة، على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال صيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى أن الصيانة بشكل دورى تحافظ على عمر المعدات وتساهم فى زيادة الكفاءة، وعدم حدوث أزمات فى المستقبل، خاصة وأن هناك بعض المحطات متهالكة نتيجة عمل إجراء صيانة بشكل دورى، مما نتج عن هذا الأمر تراجع القدرة الانتاجية وإهدار المياه، وكثير من المشاكل المتعلقة بالمياه.

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وتابع إسماعيل:" توفير الاعتمادات المالية لعمل الصيانة يحافظ على المال العام، لأن عدم إجراء صيانة بشكل دوري يتسبب فى تلف هذه المحطات ومن ثم يتم اعتماد مزيد من المبالغ المالية لعمل محطة جديدة أو إجراء صيانة شاملة ".