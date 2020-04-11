شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتوعية العاملين بالورش بالالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب رضا البلتاجى، من بعض الممارسات اليومية للمواطنين التى قد تكون سببا فى انتشار العدوى بفيروس كورونا، منها على سبيل المثال عدم ارتداء العاملين الكمامات فى بعض الورش والمصانع فى منطقة شق الثعبان على وجه التحديد وفي المناطق الصناعية والحرفية بشكل عام، بالإضافة إلى سلوكيات هؤلاء العمال على مدار اليوم، التى تفتقد فى الكثير من الأحيان إجراءات الحيطة والحذر.

وأضاف البلتاجى، أن استمرار عمل صالونات التجميل الرجالى فى بعض المناطق خاصة الشعبية يمثل كارثة أيضا، حيث تعد هذه الأماكن بيئة خصبة لانتشار العدوى بين المواطنين، خاصة وأنها تفتقد لإجراءات الوقاية أيضا فهى عبارة عن مكان ضيق يتكدس فيه العديد من المواطنين وهذا بدوره ضد حزمة الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الحكومة لمنع تفشي الفيروس وتعليمات منظمة الصحة العالمية أيضا.

وطالب عضو مجلس النواب، مزيد من حملات التوعية، خاصة فى المناطق الشعبية، والقرى والأرياف، للوقوف على مخاطر هذه الممارسات اليومية التى قد تكون سببا فى تفشى الفيروس فى المجتمع، وأن ندخل فى سيناريو أصعب فى انتشار كورونا، و إثقال كاهل المنظومة الصحية مما سينعكس على المجتمع بصورة واضحة.

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وناشد عضو البرلمان، أصحاب الورش والمصانع بضرورة توعية العاملين فى هذه الاماكن، وتوفير الكمامات اللازمة لهم، والحرص على تواجدهم فى أماكن العمل بصورة بها إجراءات الوقاية خاصة فى ساعات الراحة وعدم التكدس فى مكان ضيق، مؤكدا أن المسئولية مشتركة وعلى الجميع المشاركة للخروج من هذه الأزمة سريعا بأقل الخسائر.