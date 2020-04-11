الصين: 3 وفيات و46 إصابة جديدة بكورونا بينها 42 حالة وافدة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 42 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3341 وفاة و82132 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالة رابعة في مقاطعة هيلونججيانج، فيما رفعت الحالات الوافدة الجديدة المسجلة أمس وعددها 42 حالة إجمالي الحالات الوافدة إلى 1183 حالة.

وأضافت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج في اليوم نفسه 70 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ما رفع إجمالي المتعافين إلى 77525 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 3 ليصل إلى 141 حالة، كما أن 10435 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية.

وتم أمس الإبلاغ عن 34 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض بينها 7 حالات وافدة من الخارج.

وبنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 989 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و382 حالة في تايوان بما فيها 6 حالات وفاة، فيما خرج 309 مرضى في هونج كونج و10 في ماكاو و91 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

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وفي سياق متصل، طور باحثون صينيون مجموعة جديدة لاختبار الحمض النووي لـ (كوفيد-19)، يمكن أن تؤكد حالات الإصابة خلال 45 دقيقة في المتوسط.

وذكر معهد سوتشو للهندسة والتكنولوجيا الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم – في بيان اليوم - أنه بالإضافة إلى السرعة العالية، فإن مجموعة الاختبار صغيرة الحجم وسهلة الحمل، ما يجعلها محمولة لإجراء الاختبار في الموقع في الوقت الحقيقي.

وأوضح المعهد، أنه من خلال استخدام سائل خاص، تتمكن مجموعة الاختبار من تكسير مسببات الأمراض في العينات مباشرة وإخراج الحمض النووي المستهدف، ما يعني إمكانية الحصول على نتيجة اختبار نوعية دون استخراج الحمض النووي وتنقيته وتضخيم تفاعل البلمرة المتسلسل، وهي تقنية تستخدم لصنع نسخ عديدة من جزء معين من الحمض النووي بسرعة ودقة.

وأشار المعهد، إلى أن مجموعة الاختبار لا تتطلب الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد ويمكن تخزينها ونقلها في درجة حرارة الغرفة.

ولفت إلى أنه استكمل تجارب سريرية على أكثر من 600 عينة بمعدل دقة يزيد على 99%، وحصلت المجموعة على الموافقة من قبل المصلحة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية للبيع والاستخدام السريري.