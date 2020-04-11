إيطاليا الضحية الأولى لفيروس كورونا تمدد اجراءات العزل بعد مشاورات مع علماء

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 أبريل 2020 07:15 صباحاً - رفض رئيس الحكومة الإيطالية جوسيبي كونتي الجمعة الخضوع لضغوطات قطاع الأعمال وقرر تمديد اجراءات الإغلاق التي تنتهي في 13 نيسان/ابريل الى 3 أيار/مايو.

وجاء قرار كونتي بعد أن قفزت حصيلة الوفيات الرسمية في بلاده جراء فيروس كورونا المستجدّ القاتل إلى 18،849 وفاة بعد تسجيل 570 وفاة في أخر 24 ساعة.

وسجلت إيطاليا حصيلة وفيات أكبر من أي دولة أخرى، لكن معدل الوفيات اليومي الآن بات أقل مما كان يسجل قبل أسابيع قليلة.

وأفادت وسائل الإعلام الايطالية أن جمعيات الأعمال في المناطق المسؤولة عن نحو 45 بالمئة من إنتاج إيطاليا، والتي سجل فيها نحو 80 بالمئة من الوفيات جراء وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وجهوا خطابا لكونتي لتحذيره من عدم قدرتهم على سداد الرواتب إذا استمر الإغلاق.

لكنّ كونتي قال إنّ إيطاليا لا يمكنها أن تتحمل زيادة أخرى في حالات العدوى وتحتاج لممارسة أقصى درجات الحذر بمواجهة الوباء القاتل.

وقال في خطاب متلفز : “كلنا باعتقادي نفد صبرنا لمواصلة الحياة مجددا”.

وأضاف أنّ تمديد فترة الإغلاق لثلاثة أسابيع أخرى “قرار صعب ولكنه ضروري أتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عنه”.

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وجاء قرار كونتي بعد مشاورات مع علماء وممثلي مختلف النقابات العمالية شهدت طرح رؤى وأفكار متعارضة.

وكتبت صحيفة لاستامبا “توقف حتى 3 أيار/مايو”، فيما عنونت صحيفة كورييري ديلا سيرا، الاوسع انتشارا في البلاد، “إيطاليا مغلقة حتى 3 أيار/مايو”.

وكتبت كورييري ديلا سيرا “الموعد الواجب تذكره بالنسبة للايطاليين هو 4 أيار/مايو: في هذا اليوم اذا كان كل شيء على ما يرام فان الضوابط التي ترغم ملايين الاشخاص على البقاء في منازلهم يمكن ان تخفف”.

لكنها قالت إن “الاشخاص المسنين والاكثر عرضة للمخاطر يجب حمايتهم لفترة أطول”.

بحسب وسائل الإعلام، فان بعض الاستثناءات القليلة جدا لوقف الانشطة التي تعتبر غير أساسية والسارية حتى 13 نيسان/ابريل ستمنح اعتبارا من ذلك التاريخ.

من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامبورغيسي أن حواجز الشرطة ستعزز خلال فترة عيد الفصح لمنع الايطاليين من التنقل من دون سبب وجيه، وذلك في اطار مكافحة وباء كوفيد-19.

وقالت الوزيرة في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا “خلال عيد الفصح يجب أن نبقى جميعنا في المنزل من أجل سلامتنا وسلامة اقربائنا ولافساح المجال لايطاليا للعودة مجددا الى الوضع الطبيعي في أسرع وقت”.

وتسمح السلطات بالخروج فقط للعمل او لاسباب صحية.