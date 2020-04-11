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"برج القاهرة" يوجه رسالة ضد كورونا

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متابعات السعودية نيوز 0 تبليغ

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برج القاهرة يوجه رسالة ضد كورونا

السبت 11 أبريل 2020


وجهت السلطات المصرية رسالة تضامن إلى حكومات وشعوب العالم، عبر إضاءة أشهر معالم العاصمة المصرية "برج القاهرة" بعبارات تضامنية وتوعوية لمواجهة .

 

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وأضيئت واجهة برج القاهرة بعبارات توعوية تحث شعوب العالم على ضرورة البقاء في المنزل وحماية أنفسهم والآخرين من انتشار العدوى بالفيروس القاتل، الذي أصاب نحو 211 دولة حول العالم.

 

وظهرت العبارات باللغتين العربية والإنجليزية، من بينها "احم نفسك"، "ابق في المنزل"، "كن آمنا"، بهدف التضامن مع حكومات العالم في الإجراءات الوقائية التي أعلنتها لمواجهة فيروس "كوفيد – 19" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء.

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