إخماد حريق داخل معمل لصناعة المجوهرات بالدورة وآخر داخل شقة سكنية بعرمون

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الرابعة من أحد الأبنية السكنية في عرمون - عاليه، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات".
ولفتت إلى أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا مساء أمس حريقًا شبّ داخل معمل لصناعة المجوهرات في الدورة - المتن، كما اقتصرت الأضرار على الماديّات".
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