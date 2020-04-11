إخماد حريق داخل معمل لصناعة المجوهرات بالدورة وآخر داخل شقة سكنية بعرمون

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الرابعة من أحد الأبنية السكنية في ​عرمون​ - ​عاليه​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات".

ولفتت إلى أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا مساء أمس حريقًا شبّ داخل معمل لصناعة المجوهرات في ​الدورة​ - ​المتن​، كما اقتصرت الأضرار على الماديّات".