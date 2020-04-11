دخول قرار حظر التجول حيز التنفيذ في 31 ولاية تركية بينها أنقرة وإسطنبول

دخل قرار ​حظر تجول​ أعلنته ​الحكومة التركية​ حيز التنفيذ، ضمن تدابير رسمية للتعامل مع ​فيروس كورونا​ المستجد، حسبما أوردت وكالة أنباء "الأناضول". ويسري ​حظر التجول​ لمدة 48 ساعة، أي حتى منتصف ليل الأحد - الاثنين. ويجري تطبيقه في 31 ولاية تركية.

وحسب تعميم أصدرته ​وزارة الداخلية التركية​، حلت ولاية العاصمة ​أنقرة​ و​إسطنبول​ وإزمير وقونية و​غازي عنتاب​، في قائمة الولايات التي يشملها حظر التجول.

وحتى يوم الجمعة، بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا في ​تركيا​ 1006، بعد تسجيل 98 حالة وفاة إضافية، فيما ارتفعت الإصابات إلى 47 ألفا و29، حيث تم رصد 4 آلاف و747 إصابة جديدة.

وقال مسؤولو الصحة الأتراك إن السلطات أجرت 307 آلاف و210 اختبارات لفيروس كورونا، بعد تنفيذ 30 ألفا و864 اختبارًا بشكل يومي.

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