رئيس الأرجنتين: تمديد إجراءات العزل العام بسبب كورونا في المدن الكبيرة

أعلن الرئيس ​الأرجنتين​ي ​ألبرتو فرنانديز​، في كلمة متلفزة، أنّه "سيتم تمديد إجراءات العزل العام الّتي تمّ فرضها كإجراء للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" في المدن الرئيسيّة"، لافتًا إلى أنّ "بقاء الأرجنتينيّين في منازلهم ساعد في الحد من معدل الإصابات الجديدة". ولم يحدّد فرنانديز موعد رفع تلك الإجراءات الّتي فُرضت لأوّل مرّة في 20 آذار الحالي".

وقد تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب "كورونا" في الأرجنتين عتبة الـ60 حالة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ1715. وأكّدت السلطات أنّ 12% تفريبًا من الإصابات سببها حركة المواطنين خارج منازلهم، و43% قادمة من الخارج و34% على صلة بمصابين.