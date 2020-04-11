حكومة الصين قررت إرسال خبراء طبيين إلى روسيا لمساعدتها على احتواء تفشي كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أنّ "لمساعدة روسيا على مكافحة وباء فيروس "كورونا" المستجد، قرّرت الحكومة الصينيّة إرسال مجموعة من الخبراء الطبيّين إلى روسيا". يمع الإشارة إلى أنّ المجموعة شُكّلت من قِبل اللجنة الصحة في الصين.
وكانت قد أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة "كورونا" في بيان يوم أمس الجمعة، تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة"، موضحًا أنّ "الإصابات الجديدة، الّتي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17،6%، رصدت في 57 منطقة روسيّة معظمها في العاصمة موسكو، حيث تمّ اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882".
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