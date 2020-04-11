السودان يستقبل وفد عسكري من «أثيوبيا»

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية وفدا عسكريا إثيوبيا برئاسة رئيس هيئة القوات المشتركة لفريق أول آدم محمد محمود.

وجرى اللقاء بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول محمد عثمان الحسين.

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وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين بالتركيز على تعزيز التعاون في الجوانب الأمنية والعسكرية. وتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.

وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين فى تصريحات صحفية أن اللقاءات المشتركة لهيئتي الأركان السودانية والاثيوبية ناقشت القضايا المتعلقة بالأمن الوطني بين البلدين خاصة عملية ضبط وتأمين الحدود والعمل المشترك لمحاربة جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة والذخائر وتجارة المخدرات، مضيفا أن الجانبين توصلا في ختام لقاءاتهما إلى تفاهم كامل ومستدام على التعاون والعمل المشترك لتأمين الحدود بين البلدين.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان الإثيوبية الفريق أول آدم محمد محمود ، متانة العلاقات بين السودان واثيوبية التي وصفها " بالقديمة والضاربة في أعماق التاريخ" مضيفا أنه بحث خلال لقاءاته اليوم مع نظرائه في السودان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ،مضيفا أن اللقاءات تطرقت إلى تقييم الاتفاقيات العسكرية السابقة وتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والإثيوبية، وأشار الى أن الطرفين توصلا إلى اتفاقات شاملة حول تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون كما اتفقا أيضا على كيفية مكافحة فيروس كورونا عبر ضبط الحدود والسيطرة على العناصر التي تقوم بالتهريب والممارسات الأخرى على الحدود المشتركة.