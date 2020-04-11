نجم: لا يحق لباسيل ودياب انتهاك حقوق طائفة أساسية ولن نقبل بالإتفاقيات تحت الطاولة

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب نزيه نجم، تعليقًا على إقرار مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس الخميس تعيين مخايل جرجس فياض (ماروني)، مفتّشًا عامًّا ماليًّا في التفتيش المركزي، علمًا بأنّ المقعد عُرفًا يَشغله شخص من طائفة الروم الأرثوذكس، أنّه "لا يجوز أن يسطو أحد على حقوق أي طائفة".
وشدّد في تصريح صحافي، على أنّه "فليكن معلومًا لرئيس الحكومة حسان دياب أنّ الاتفاقيّات تحت الطاولة لن نقبل بها"، مركّزًا على أنّه "لا يحقّ لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ولا لدياب انتهاك حقوق طائفة أساسيّة لها تاريخها العريق وتضحياتها الكبيرة"؛ لافتًا إلى أنّ "هناك توجّهًا للتصعيد ضدّ رئيس الحكومة".
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