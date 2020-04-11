نجم: لا يحق لباسيل ودياب انتهاك حقوق طائفة أساسية ولن نقبل بالإتفاقيات تحت الطاولة

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​نزيه نجم​، تعليقًا على إقرار ​مجلس الوزراء​ في جلسته أول من أمس الخميس تعيين مخايل جرجس فياض (ماروني)، مفتّشًا عامًّا ماليًّا في ​التفتيش المركزي​، علمًا بأنّ المقعد عُرفًا يَشغله شخص من طائفة الروم الأرثوذكس، أنّه "لا يجوز أن يسطو أحد على حقوق أي طائفة".

وشدّد في تصريح صحافي، على أنّه "فليكن معلومًا لرئيس الحكومة ​حسان دياب​ أنّ الاتفاقيّات تحت الطاولة لن نقبل بها"، مركّزًا على أنّه "لا يحقّ لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ ولا لدياب انتهاك حقوق طائفة أساسيّة لها تاريخها العريق وتضحياتها الكبيرة"؛ لافتًا إلى أنّ "هناك توجّهًا للتصعيد ضدّ رئيس الحكومة".