حنكش: مستشفى ضهر الباشق سيكون جاهزا الأسبوع المقبل لاستقبال مرضى "كورونا"

رَبَط عضو "حزب الكتائب اللبنانية" ​الياس حنكش​، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في ​قضاء المتن​، بـ"عدد السكان الكبير، إضافة إلى محاولة إجراء أكبر عدد من الفحوص يوميًّا، وإن كانت لا تزال غير كافية على غرار مختلف المناطق اللبنانية".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "مستشفى ​ضهر الباشق​ الحكومي سيكون جاهزًا الأسبوع المقبل لاستقبال مرضى "كورونا" في المنطقة، الّذين كانوا ينتقلون للعلاج في ​بيروت​، وذلك بعدما جهّز فيه 20 غرفة للعزل".

في الإطار نفسه، رجّحت رئيسة ​بلدية بكفيا​، ​نيكول الجميل​، أن "يكون سبب ارتفاع عدد الإصابات هو إقدام أهالي المتن على إجراء الفحوص بشكل أكبر"، مشيرةً في الوقت عينه إلى "مشكلة تواجهها البلدات في المتن مع ​وزارة الصحة العامة​، وهي أنّه في أحيان كثيرة تعلن الأخيرة عن إصابات في مناطق لا يكون للبلدية علم لها". وأكّدت "أنّنا عِلمَنا بالإصابات يساهم بشكل كبير باتخاذ الإجراءات اللّازمة ومتابعة الأشخاص الّذين كان قد احتكّ بهم المصاب".