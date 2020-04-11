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10 وفيات جديدة بكورونا في المغرب وارتفاع عدد الإصابات لـ1448 بعد تسجيل 74 حالة إضافية

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كشف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في ​وزارة الصحة المغربية​ محمد اليوبي، عن "تسجيل 74 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المغرب إلى 1448 حالة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّه "تمّ أيضًا تسجيل 10 وفيات جديدة، ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 107 حالات، فيما تمّ تسجيل 13 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الاجمالي للحالات الّتي تماثلت للشفاء إلى 122 حالة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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