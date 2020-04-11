إرتفاع عدد المصابين بكورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81953 بعد تسجيل 46 حالة جديدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية ​الصين​ية، أنّ "بر الصين الرئيسي سجّل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، من بينها 42 حالة لمسافرين قادمين الخارج"، بزيادة عن 42 حالة‭ ‬يوم أمس. وأوضحت أنّه "تمّ أيضًا الإبلاغ عن 34 حالة "كورونا" لم تظهر عليها أعراض"، بتراجع عن 47 حالة في اليوم السابق.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 81953 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة إلى 3339 حالة.