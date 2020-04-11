أكثر من 2100 وفاة جرّاء فيروس كورونا في الولايات المتحدة

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واشنطن: أصبحت الولايات المتحدة أوّل دولة في العالم تتجاوز عتبة الألفَي حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وذلك إثر تسجيلها 2108 وفيّات إضافيّة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي.

وسجّلت الولايات المتحدة في الإجمال 18,586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حدّ كبير من حصيلة الوفيّات التي سجّلتها إيطاليا (18,849 وفاة).

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة إنه يعتقد أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا سيكون أقل من التوقعات السابقة البالغة 100 ألف.

ولمح ترمب خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة إلى أن الولايات المتحدة تقترب من ذروة معدل تفشي العدوى، وقال إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في أنحاء البلاد بدأ يستقر مع استقرار الأوضاع في نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيجان.

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وأضاف «الولايات المتحدة وصلت إلى «الذروة» وتوقع أن تبدأ الحالات في التراجع، قائلاً: «وصلنا إلى قمة التل والآن بدأنا في النزول».

وتابع: «بلغنا أرقاما فظيعة في الوفيات، لكن وصلنا إلى أدنى مستويات التوقعات الآن». وكشف ترمب أن إن بلاده تعمل حالياً على إنتاج أجهزة للتنفس والتي من شأنها تحقيق اكتفاء ذاتي بالولايات المتحدة الأميركية مع مساعده باقي الدول التي هي بحاجة إليها مستقبلا.

وأكد ترمب أن سيعلن عن موقف بلاده من منظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل. ولفت الرئيس الأميركي إلى إن شركة فايز وجدت علاجاً واعداً «ربما يمنع الفيروس من التكاثر ونأمل أن نبدأ الاختبارات السريرية قريبا» مشيرا إلى أن هناك آمالا كبيرة بأن يؤدي إلى نتائج فعالة.

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