شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: قطر تتعامل مع المجتمع المدني بمقولة "الباب اللي يجيلك منه ريح سده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم محمد فهد القحطانى القانونى والكاتب القطرى التوجهات التشريعية القطرية ضد منظمات المجتمع المدنى حيث قال فى تغريدة بثها عبر حسابه الشخصى على شبكة تويتر :" المشرع القطري يتعامل مع هياكل المجتمع المدني بمقولة " الباب اللي يجيلك منه ريح سده وأستريح " !!

كانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت مؤخرا ، أن مسئولي ملف تنظيم قطر وروسيا لكأس العالم 2022 و2018 قدموا رشاوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتنظيم بطولتي كأس العالم عن طريق ملايين الدولارات التي قدمت إلى مسئولي الفيفا بما فيهم نائب الرئيس السابق والموقوف جاك وارنر.

وأكدت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن هذا الإعلان يعد الأول من نوعه في محكمة جنائية حيث كشفت وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام أن روسيا وقطر دفعوا أموالًا لمسؤولين فاسدين لتأمين استضافة المونديال، ويُزعم أن وارنر، الذي تعرض للإيقاف مدى الحياة من الفيفا في عام 2015 بسبب الفساد، تلقى 5 ملايين دولار لدعمه كأس العالم 2018 في روسيا كما أثبت الادعاء أيضًا تلقي 3 من أعضاء فيفا في أمريكا الجنوبية المال أيضًا للتصويت لصالح قطر 2022 .