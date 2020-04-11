شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يدعو رجال الأعمال لتحمل مسئوليتهم: مصر لن تنسي من يقف بجوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، رجال الأعمال بدعم ومساندة الدولة المصرية في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم حاليا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مشيراً إلي أن الخروج من هذه الجائحة إلي بر الآمان يتطلب تكاتف الجميع.

وأضاف بدر في تصريح لـ"الخليج 365"، إن رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الخاصة عليهم مسئولية وطنية تجاه العماله لديهم، مشدداً علي أهمية عدم تسريحهم أو خفض مرتباتهم لاسيما في ظل الظروف الحالية مع الوفاء باحتياجاتهم.، قائلاً : مصر لن تنسي ابنائها الذين وقفوا بجوارها وقت الأزمات.

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وفي السياق ذاته، شدد عضو مجلس النواب، علي أهمية أن تقوم الحكومة بإلزام القطاع الخاص بعدم الاستغناء عن العاملين لديهم، مع إتباع الإرشادات الوقائية والأحترازية حيالهم للحفاظ علي السلامة العامة، لاسيما مع تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الحفاظ علي الصحة العامة من خلال ارتداء العمال كل في مواقعهم للكمامات.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أثناء تفقده لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.