شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة القوصى: الجمعيات السلفية جمعت أموالا طائلة ولم نر تبرعا فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الداعية السلفى أسامة القوصى أن الجمعيات السلفية مطالبة الان بالتبرع لدعم العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد القوصى أن السلفيين شكلوا اقتصادا موازيا طوال السنوات الماضية جمعوا من خلاله أموالا طائلة وأن هذا الأمر خيانة للدولة لاسيما أن هناك اعترافات منهم بأنهم لا يقيدون كل أموال التبرعات التى ترد إليهم فى الأوراق الرسمية.

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وأكد القوصى أن الجمعيات السلفية مطالبة الان أن توضح موقفها من مساندة الدولة عبر تقديم تبرعات مالية وتأكيد اذا كانوا فعلا لديهم استعداد لدعم الدولة أم أنهم لا يدعمون شيئا له علاقة بالدولة ولازالوا يؤمنون بفكرة المجتمع الموازى.

وطالب القوصى أى شخص كان يتبرع لهذه الجمعيات أن يوجه أمواله الى دعم العمالة غير الموسمية لأنها الأولى الآن بالتبرع .

كان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد إن الرقم المخصص الذى سيتم إرسال الرسالة للعمالة غير منتظمة لصرف 500 جنيه هو 2030، محذرا عدم ذهاب المواطن إلى البنوك دون وصولة الرسالة لمكان والزمن الذى حددته الرسالة ولن يتم صرف آى أموال لمن ذهب بدون وصوله رسالة لهم قبل يوم الصرف.