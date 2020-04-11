كورونا- أكثر من 100 ألف وفاة، والصحة العالمية تحذر: لا يوجد بلد محصن

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (دويتشه فيله)

ما بين مقابر جماعية في أمريكا وتمديد الإغلاق الوطني في إيطاليا وأكبر عدد وفيات في يوم واحد في بريطانيا، يواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح في العالم، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لا يوجد بلد محصن من الوباء.

أظهرت خريطة جامعة جونز هوبكينز الأمريكية الخاصة بجائة كورونا، أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم بلغت أكثر من 100 ألف حالة (101732 حالة وفاة) حتى مساء الجمعة (10 أبريل 2020)، بينما تجاوز عدد المصابين 1.6 مليون، على الرغم من أن العدد الحقيقي للعدوى ربما يكون أعلى من ذلك، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم كفاية الفحوصات.

فبما ذكرت حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 19,00 ت غ استناداً إلى مصادر رسمية بأن عدد الوفيات بلغ ما لا يقلّ عن 100,859 شخصا في العالم. وشُخّصت رسميا أكثر من 1,664,110 إصابات في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء، حسب الوكالة.

مقابر جماعية بأمريكا

ويماثل عدد المتوفين الآن في العالم وفيات الطاعون الكبير في لندن في عام 1665، والذي أودى بحياة ما يقدر بمئة ألف شخص أو نحو ثلث عدد سكان المدينة في ذلك الوقت. لكن العدد ما زال أقل بكثير من عدد وفيات ما يسمى الإنفلونزا الإسبانية التي بدأت في عام 1918، والتي يقدر عدد من فتكت بهم بأكثر من 20 مليون شخص إلى أن تلاشت في عام 1920.

وسجلت إيطاليا أكثر من 18 ألف حالة وفاة بمرض كورونا، فيما قرر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي تمديد فترة الإغلاق الوطني للحد من انتشار الفيروس إلى الثالث من أيار/مايو المقبل.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بوفاة حوالي 17 ألف شخص. وأكد مسؤولون أمريكيون الجمعة أن الأشخاص المتوفين جراء كوفيد-19، الذين لم يطالب بهم أحد يتم دفنهم في مقابر جماعية لا تحمل علامات في جزيرة هارت في نيويورك. واستخدمت الجزيرة لدفن ضحايا الإيدز على مر السنين وغالبا ما يشار إليها باسم "جزيرة الموتى" في نيويورك.

وفي المركز الثالث تحل إسبانيا التي سجلت نحو 16 ألف حالة وفاة، بينما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في فرنسا 13197 وفاة منذ بدء انتشار الوباء، بعد تسجيل 987 وفاة جديدة خلال 24 ساعة بينها طفل، على ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون مساء الجمعة. وبين الوفيات الجديدة، حصلت 433 في دور المسنين والمرافق الطبية الاجتماعية، و554 في المستشفيات.

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جونسون في طريقه للتعافي

فيما تتجه بريطانيا لتسجيل 9 آلاف حالة وفاة مع تسجيلها اليوم لأول مرة قرابة ألف حالة في يوم واحد جراء الفيروس. وبات رئيس الوزراء بوريس جونسون (55 عاما) في طريقه للشفاء مع نقله إلى جناح آخر بمستشفى سانت توماس في لندن الجمعة بعد ثلاثة أيام أمضاها في وحدة العناية المركزة.

وتجاوز عدد الوفيات في البرازيل الجمعة عتبة الألف، وفق ما أفادت وزارة الصحة في أكثر البلاد تضررا من الجائحة في أميركا اللاتينية.

وأعلنت السلطات التركية اليوم الجمعة، عن 98 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات هناك إلى 1.006 حالة. وأمرت السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة، بما في ذلك في إسطنبول والعاصمة أنقرة، بدءاً من منتصف ليل الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وعربيا أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 256 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 1761 حالة موزعة عبر 46 ولاية.

الصحة العالمية تحذر

ومن جانبها دعت منظمة الصحة العالمية الدول اليوم الجمعة إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، كما حذرت من أن الوضع يتفاقم في أفريقيا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي إن هناك "تباطؤا" في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك "تسارعا مقلقا" في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية.

وذكر تيدروس أنه "لا يوجد بلد محصن من الوباء.. لا يمكن لأي بلد أن يزعم أن لديه نظاما صحيا قويا. علينا أن نتحلى بالصدق ونعمل على تقييم المشكلة ومعالجتها".