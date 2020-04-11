حبس ربة منزل و3 عمال بتهمة خطف طفل طفلا لطلب فدية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

قرر المستشار محمد حسني، مدير النيابة العامة بمركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج، مساء الجمعة، حبس ربة منزل و3 عمال أخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لخطفهم طفل وطلب فدية مالية من أسرته بناحية قرية كون بدار.

كانت حررت مباحث سوهاج، الجمعة، طفلًا اختطفته ربة منزل و3 عمال، لطلب فدية مالية من أسرته بناحية قرية كوم بدار، دائرة مركز المنشاة، جنوبي المحافظة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، بورود بلاغ من "جمال. م" عامل يقيم بناحية كوم بدار دائرة المركز، باختطاف نجل شقيقه "يوسف. ح" 7 سنوات خلال عودته إثر شراء بعض الاحتياجات المنزلية من أحد المحال بذات الناحية وتلقيه اتصالًا هاتفيًا بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وجه العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث، بإشراف المقدم أحمد عزت، مفتش مباحث مركزي المنشاة والعسيرات.

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وتوصلت جهود فريق البحث الذي قاده الرائد إسلام كُريم، رئيس مباحث مركز المنشاة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "سناء. م" 33 عامًا "زوجة ابن عم والد الطفل"، و"عبدالرحمن. ن" وشهرته "حمادة" عامل "صديق زوجها" ويقيمان بناحية كوم بدار، "مصطفى"، "حسن. أ" ويقيمان بناحية الزوك الغربية.

جرى تحرير الطفل، وضبط المتهمين وبحوزتهم الدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة لطلب فدية مالية من أسرته لعلمهم بثراء والد الطفل، والذي يعمل بدولة ليبيا.

وأضافت المتهمة أنها أعدت لعملية الاختطاف، ورصدت تحركات الطفل المذكور.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 1666 إداري مركز المنشاة لسنة 2020، وتولت النيابة العامة التحقيقات.