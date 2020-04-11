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بوتن وسلمان يبحثان تحقيق استقرار الطاقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوتن وسلمان يبحثان تحقيق استقرار الطاقة

السبت 11 أبريل 2020

بوتن وسلمان يبحثان تحقيق استقرار الطاقة

متابعات الخليج 365

تلقى الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، الجمعة، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

 

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي، كما جرى التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك، بحسب وكالة الأنباء .

 

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رحب وزراء طاقة دول مجموعة العشرين باتفاق تحالف أوبك+ لتخفيض النفط وأكدوا أنه ضروري لتحقيق توازن الأسعار في الأسواق في ظل تقلص الطلب الحاد نتيجة تفشي وباء فيروس .

 

وتضغط السعودية وروسيا وحلفاؤهما على المكسيك للانضمام إلى اتفاق بشأن تخفيضات جماعية للإنتاج تعادل 10% من الإمدادات العالمية وسيدعون الولايات المتحدة ومنتجين آخرين لخفض 5% أخرى.

 

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، الجمعة، أنه من الضروري ضمان إمدادات طاقة ميسورة التكلفة لتسهيل تعافي الاقتصاد العالمي.

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