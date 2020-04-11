بعد اتهام الخفاش بـ”كورونا”.. مشروع قرار في الصين يحدد أنواع الحيوانات المسموح باستهلاك لحومها

قدمت الحكومة الصينية مشروع قرار يتضمن لائحة بالحيوانات، التي يسمح باستهلاك لحومها، بعد تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يشتبه في أنه نشأ بسبب استهلاك حيوانات برية تروج في سوق ووهان.

وحددت وزارة الزراعة الصينية في مشروع قرارها عدداً من الحيوانات، التي سيُسمح باستهلاكها مثل البقر، والدجاج، والخراف، والخنازير، وأنواع من الغزلان، والنعام، وحيوان الألبكا، الذي يشبه اللاما، لافتة الانتباه إلى أن فصيلتين من الثعالب، والراكون، والمنك، يمكن اقتناؤها، شرط عدم استهلاك لحومها.

ولم يتضمن مشروع القرار الحكومي، المقدم أول أمس الأربعاء، أي إشارة إلى حيوانات يُشتبه في أنها سبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مثل الخفافيش، وحيوان البنغول، وقطط الزباد، بالإضافة إلى الكلاب.

يذكر أن الصين سجلت 82.924 ألف إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 3340 شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافين 77.758 ألف حالة، منذ ظهور الوباء في منطقة ووهان، في دجنبر الماضي، حسب آخر الأرقام، التي نشرتها جامعة جون هوبكينز الأمريكية، اليوم الجمعة.