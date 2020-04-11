الحكومة تقرر رفع حصة العملة الصعبة للمغاربة العالقين بالخارج

وسط تفاقم أزمة الآلاف من المغاربة العالقين في الخارج، بسبب قرار المغرب وقف الرحلات الجوية، والبحرية، الخاصة بالمسافرين، بسبب فيروس كورونا المستجد، رفعت دعوات إلى انعقاد لجنة الخارجية في مجلس النواب، للتداول في هذه الأزمة، وسط سعي الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة لتحسين ظروف إقامة العالقين بالخارج.

وفي السياق ذاته، وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال الأسبوع الجاري، مراسلة إلى رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لطلب عقد اجتماع اللجنة، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

وأوضح الفريق الاستقلالي أن الاجتماع، الذي يطالب به، يجب أن يتدارس موضوع التدابير، والإجراءات المتخذة بخصوص التكفل بالمواطنين المغاربة، الذين تقطعت بهم السبل في العديد من الدول، والمطارات بعد إغلاق المجال الجوي المغربي، وتعليق رحلات الطيران مع الخارج، كإجراء احترازي ضد جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت القنصليات، والسفارات المغربية في الخارج، أن السلطات المغربية قررت الرفع بصفة استثنائية من الحصة السياحية السنوية بالعملة الصعبة، لفائدة السياح المغاربة، العالقين بالخارج نتيجة تفشي وباء كورونا.

ودعت القنصليات، والسفارات المغربية بالخارج كافة المغاربة العالقين خارج البلاد، إلى التواصل مع المؤسسات البنكية، التي يتعاملون معها، من أجل الاستفادة من هذه الخدمة.