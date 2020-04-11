شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن دور حرس إيران باليمن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، مكافأة مالية ضخمة، لمن يدلي بمعلومات عن دور الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

وأفادت السفارة الأمريكية في اليمن، عبر تدوينة عبر صفحتها على تويتر، أن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» الحكومي يعرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تفكيك شبكات التهريب والتمويل التابعة لتنظيم الحرس الثوري الإيراني في اليمن. وسبق أن عرضت الإدارة الأمريكية، مكافأة مماثلة بقيمة 15 مليون دولار، لقاء معلومات عن المسؤول في الحرس الثوري الإيرني الموجود في اليمن، ويدعى عبد الرضا شهلاي.

وفي الثالث من ينايرالماضي، تردد اسم شهلاي مجددا بعد نجاته من غارة أمريكية استهدفته باليمن، في نفس اليوم الذي وقعت فيه الغارة التي قُتل فيها قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في العاصمة العراقية بغداد.

ولا يُعرف بالتحديد ما إذا كانت الغارتان قد نُفذتا في نفس الوقت، لكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن استهداف شهلاي جاء لضلوعه في سلسلة طويلة من خطط شن عمليات تستهدف القوات الأمريكية في العراق، وإمداد الميليشيات الشيعية بالسلاح.