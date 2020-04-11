شكرا لقرائتكم خبر عن انعدام الثقة بين طالبان والحكومة الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل
وقال أندرو واتكينز، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن عملية تبادل الأسرى التي أعدت كإجراء لبناء الثقة «لم تفشل فحسب في بناء الثقة، بل عطلت المزيد من التقدم في هذه المحادثات».
وأضاف: إن طالبان يمكن أن تواصل القتال حتى يتم تلبية مطالبها في مفاوضات ممكنة مع الحكومة الأفغانية.
وتابع: «حتى لو كانت طالبان جادة بشأن السلام، فليس هناك سبب وجيه لدى منطقهم الداخلي لوقف القتال حتى يشعروا بأنهم ضمنوا مصالحهم من خلال اتفاقية سلام».
ويرى أستاذ القانون في كابول، فايز الله جلال، أن إعادة تأسيس «الإمارة» هدف عام لطالبان، وأنها لن تكف عن العنف حتى يتم تحقيق الهدف.
لكن أستاذ السياسة علي أميري قال: إن طالبان ستواجه مقاومة اجتماعية شديدة إذا حاولت فرض شكلها الخاص على الحكومة.
وأوضح أميري: «لا تملك طالبان خطة مناسبة للحكم، وهذه أكبر نقاط ضعفها من وجهة نظر سياسية».
وتعتبر طالبان أكبر جماعة مسلحة في أفغانستان واستولت على السلطة خلال الفترة من 1996 إلى 2001.
من جهة أخرى، صرح مسؤول أفغاني، الجمعة، بأن مسلحي طالبان قتلوا خمسة موظفين يعملون في بنك أفغانستان المركزي بولاية هيرات، غربي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر انعدام الثقة بين طالبان والحكومة الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.